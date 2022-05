France/Grand Est : Un policier lorrain mis en examen, son frère soupçonné aussi

EPINAL – Un policier a été mis en examen pour blanchiment d'argent, dans une affaire de trafic de stupéfiants dans laquelle son frère est également soupçonné.

Son frère a également été mis en examen, pour trafic de stupéfiants et blanchiment, et lui aussi placé sous contrôle judiciaire, a ajouté le magistrat, confirmant des informations du quotidien Vosges Matin. «Trois autres mis en cause» dans ce dossier «sont convoqués devant le tribunal pour usage et revente de stupéfiants», a ajouté M. Nahon. Selon Vosges Matin, les interpellations, fruits de plusieurs mois d'enquête, ont eu lieu mardi.