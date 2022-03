Olivier Ménard : «Un policier m'a pris pour Dupont de Ligonnès»

Le présentateur français Olivier Ménard, qui a célébré lundi soir la 3 000e émission de son émission quotidienne «L'Équipe du soir», a livré une anecdote savoureuse.

«Je suis dans un bar, les gens commencent à me reconnaître, relate-t-il. On fait des selfies. À la fin de la soirée, je vois un gars au loin et je me dis "bon bah tu ne vas pas y couper à ton petit selfie". Il s’approche, il regarde vers le bas et je vois qu’il a un brassard de la police. Il me dit que c’est un contrôle d’identité».