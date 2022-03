États-Unis : Un policier pose son genou sur la nuque d’une élève de 12 ans

Une violente altercation a éclaté le 4 mars dans la cafétéria d’une école secondaire du Wisconsin. Une enquête a été ouverte après la diffusion des images sur les réseaux sociaux.

La police de Kenosha (Wisconsin) a ouvert une enquête interne après la diffusion, sur les réseaux sociaux, de vidéos tournées dans la cafétéria d’une école secondaire. Les images montrent un policier tentant de séparer deux filles en train de se battre. Projeté au sol par une des deux adolescentes, l’officier se relève et semble maîtriser cette dernière en posant un genou sur sa nuque.

On ignore combien de temps ce geste a duré. «Regardez comment ce lâche a mis ses genoux sur le cou d’une fille de 12 ans. Je crois que ça ne va pas se passer comme ils le pensent. Ma fille se plaint d’avoir mal au cou, et ils ont eu le culot de l’enfermer et de prendre ses empreintes digitales», s’est indigné sur Facebook Jerrel Perrez, le père de la collégienne.