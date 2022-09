En France : Un policier sérieusement blessé, percuté après un refus d'obtempérer

Un policier a été blessé lundi soir à Anzin (Nord) par un véhicule qui l'a percuté après avoir refusé un contrôle des douaniers, a-t-on appris de sources policières et auprès des pompiers.

Selon la DDSP, les douanes ont voulu contrôler un véhicule lundi soir vers 23h30, mais le conducteur ne s'est pas arrêté et il a été pris en chasse. La police s'est alors positionnée à un rond-point de cette commune de l'agglomération de Valenciennes, dans l'objectif de crever les pneus de ce véhicule avec une herse. Mais celui-ci a pris «le rond-point à contre-sens» et percuté le policier avant de «finir sa course dans un poteau», a indiqué la DDSP.