Dérapage en France : Un policier traite une victime de «grosse p***»

Une enquête pour «injures non publiques» a été ouverte après la plainte d'une femme ayant dénoncé une agression sexuelle à Paris et traitée de «pute» par un policier.

«À la suite du dépôt de plainte réalisé mardi dans les locaux de l'Inspection générale de la police nationale, une enquête préliminaire a été ouverte du chef d'injures non publiques», a indiqué le parquet de Paris. La peine encourue est une amende de 1 500 euros.

La jeune femme de 34 ans avait déposé une première plainte dans la nuit du 4 au 5 février auprès de policiers du commissariat des Ve et VIe arrondissements de Paris pour «agression sexuelle en état d'ivresse», a indiqué Mediapart mardi. Un policier de ce commissariat l'avait rappelée à la mi-journée et lui avait laissé un message vocal pour lui demander de venir compléter sa plainte. Croyant avoir raccroché, on entend le fonctionnaire plaisanter avec une de ses collègues: «je la rappellerai de toute façon parce que là, elle doit être en train de cuver!»