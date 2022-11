Belgique : Un policier tué dans une attaque au couteau à Bruxelles

À ce stade l'enquête est dirigée par le parquet de Bruxelles et non par le parquet fédéral belge, compétent en matière de criminalité organisée et de terrorisme, a précisé cette même source. L'auteur présumé de l'agression a été blessé et il est hospitalisé.