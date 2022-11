Bousculade mortelle de Séoul : Un policier visé par l'enquête retrouvé mort

Un policier sud-coréen visé par l'enquête sur la bousculade mortelle de Séoul qui a tué plus de 150 personnes le week-end de Halloween, a été retrouvé mort vendredi, a annoncé la police nationale.

Ce policier de 55 ans, identifié seulement par son nom de famille, Jeong, était notamment soupçonné d'avoir détruit un rapport sensible. M. Jeong travaillait dans le commissariat du quartier d'Itaewon, au centre de Séoul, où 156 personnes ont trouvé la mort, asphyxiées et écrasées dans un mouvement de foule le 29 octobre au soir. Cet agent du renseignement a été retrouvé mort à son domicile de Séoul, a rapporté à l'AFP un responsable de la police nationale. Son poste de police, chargé ce soir-là de surveiller le quartier et de superviser les festivités, est l'une des cibles de la vaste enquête ouverte après la catastrophe.