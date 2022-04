Incendie au Luxembourg : Un pompier blessé lors d'une intervention à Strassen

STRASSEN – Un soldat du feu a été transporté aux urgences après s'être blessé sur un incendie dans la nuit de samedi à dimanche

Il était aux alentours de 22h quand les pompiers ont été alertés qu'une grange était en feu à Strassen et que les flammes menaçaient la toiture et les bâtiments mitoyens.

Près d'une cinquantaine de pompiers et six véhicules ont été mobilisés pour venir à bout du sinistre peu avant minuit. Un soldat du feu a été blessé et a dû être transporté aux urgences, comme une des trois personnes évacuées.