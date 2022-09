Près de Nancy : Un pompier se suicide en sautant de la grande échelle

Un sapeur-pompier professionnel de 36 ans a mis fin à ses jours pendant son service mercredi soir en sautant du haut de la grande échelle qu’il avait déployée à 30 mètres de hauteur dans la cour de sa caserne, à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle). Le sous-officier, père d’un enfant de quatre ans et également pompier volontaire à la caserne de Val de Seille, avait été mobilisé au cours de l’été pour les incendies qui ont ravagé la Gironde, dans la colonne de renfort BRAVO.

«L’ensemble de ses collègues et le corps départemental est plongé dans le désarroi suite à cette disparition soudaine et douloureuse», a confié jeudi à l’ AFP le lieutenant-colonel Bertrand Lepoutère, officier de communication pour le SDIS 54. Un drame similaire s’était produit en février 2003 au sein du centre d’intervention de Tomblaine qui compte 55 sapeurs-pompiers professionnels et une quarantaine de volontaires.