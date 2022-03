Chantier au Luxembourg – Un pont à double courbe sur l’A1, «signature d’entrée dans la ville»

Grues et camions s’activent à la pointe nord-est du Kirchberg, le long de l’autoroute A1. Vincent Lescaut

Grues et camions s’activent à la pointe nord-est du Kirchberg, le long de l’autoroute A1. Depuis février, le chantier de l’extension du réseau de tram vers l’aéroport du Findel est lancé. Outre le début du défrichement des 3,2 hectares de forêts – qui sera compensé par 8,6 hectares de reboisement sur des champs du côté du Gréngewald -, l’endroit où sera fichée la première des trois piles (deux latérales, une intermédiaire) du futur pont sur l’A1 est déjà visible.

«Cet ouvrage, le plus important de tout le réseau, sera une sorte de signature d’entrée dans la ville», souligne André Von der Marck, directeur général de Luxtram. Nécessaire afin de relier le Kirchberg à l’aéroport, «il comportera une double courbe droite-gauche pour plus de confort chez les passagers», qui seront en quelque sorte bercés dans la rame. Il est en effet impératif d’éviter tout virage trop sec. Esthétiquement élégant avec «sa couverture mixte de béton et d’acier», le pont aura une longueur de 110 mètres pour dix mètres de large, et surplombera l’autoroute de Trèves à une hauteur de huit mètres.

Deux nouvelles stations

C’est «en septembre que seront assemblés les éléments métalliques de l’ouvrage», de sorte que «le tablier métallique sera assemblé de chaque côté de l’autoroute», précise le directeur de Luxtram. Ensuite, «aux alentours de mai-juin 2023, le tablier sera posé sur ses trois piliers, ce qui nécessitera la fermeture de l’autoroute au trafic l’espace d’un week-end», poursuit André Von der Marck. Si bien que l’ouvrage sera terminé fin 2023, et «prêt à accueillir les rails en janvier 2024».

Les 3,9 km de ligne à construire seront opérationnelles fin 2024, pour un coût total de 99,1 millions d’euros. Les voyageurs relieront ainsi Luxexpo au Findel en huit minutes, et la Gare à l’aérogare en 32 minutes. Deux stations verront le jour, l’une «appelée Héienhaff, qui comportera un pôle bus multimodal et un parking relais, située juste le long de l’autoroute», et l’autre, la station terminale à l’aéroport. «Les voyageurs débarqueront de plain-pied, à l’extérieur de l’aérogare, à une vingtaine de mètres à peine à parcourir à pied», affirme le directeur de Luxtram.

Un mur antibruit

Avant de rejoindre le terminus, le tram longera les greens et fairways du Golf Club Grand-Ducal. Et afin de garantir la tranquillité et la concentration maximale des joueurs, «un mur antibruit végétalisé sera érigé entre le parcours de golf et les rails du tram», détaille André Von der Marck.

Enfin, cette extension impliquera un remodelage complet des voiries d’accès à l’aéroport. Ce sont «des travaux qui incombent à l’administration des Ponts & Chaussées», dit le directeur de Luxtram. Ces travaux comportent en tout une dizaine de phases, et le tram n’est que l’une d’elles. Ainsi, un tout nouveau boulevard sera créé à l’arrière des bâtiments situés le long de la rue de Trèves. «Toute la gageure et la difficulté technique consiste à se coordonner au mieux avec ces travaux, tant sur le plan logistique que chronologique», conclut André Von der Marck.