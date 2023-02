Chantier dans le nord du Luxembourg: Un pont déplacé de manière spectaculaire sur la N7

«C’est spectaculaire et c’est vrai qu’on ne réalise pas tous les jours ce type de déplacement», reconnaît Éric Deneil, administrateur de la société Techno Métal Industrie, basée à Andenne en Belgique. «Notamment ici avec une toute grosse grue qui n’existe qu’en trois exemplaires en Europe. La difficulté de l’opération? Rester précis entre la manutention via la grue et le fait que de l’autre côté du pont, on est sur un transporteur modulaire totalement différent, donc il faut se coordonner pour que les charges restent bien équilibrées».

Un pont remonté en dix éléments

En pleine mise en place de l’ouvrage, Éric Deneil, nous a livré de nombreux détails sur cette opération d’envergure. «Le pont a été remonté, ici, en dix éléments sur une des culées», nous précise-t-il à deux pas du chantier. «Il a été entièrement soudé et peint et, maintenant, on effectue la mise en place définitive en X-Y».

Plus d’un an plus tard, le pont est presque prêt. «La fabrication dans nos ateliers a commencé début 2022», rappelle Éric Deneil. «Le réassemblage sur chantier a débuté ici, en septembre 2022. Ensuite, on a enchaîné avec les peintures et maintenant la pose. Il nous restera encore deux à trois mois de travail pour terminer les peintures et les garde-corps. Au plus fort des travaux de soudure, on a pu compter, sur place, sur une trentaine de personnes».