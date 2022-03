«Life during wartime» : Un portrait de famille où les couleurs sont ternes

C'est avec «Life during wartime» que le cinéaste Todd

Solondz fait son retour sur grand écran.

Joy (Shirley Henderson) a fui son mari pour trouver du réconfort auprès de sa mère et de ses sœurs. Mais chacun des membres de la famille connaît ses propres problèmes. Sa sœur Trish (Allison Janney) reconstruit sa vie avec ses enfants après avoir appris que son mari psychiatre abusait de jeunes garçons.

Elle a rencontré Harvey (Michael Lerner), divorcé bientôt en retraite, et espère que cette nouvelle présence masculine apportera la stabilité nécessaire à son foyer fragilisé. Helen (Ally Sheedy), la troisième sœur, considère qu’elle est autant victime de sa famille que de son succès à Hollywood, tandis que leur mère Mona (Renée Taylor) ne parvient pas à se défaire d’une tenace amertume envers les hommes.

C’est aussi le moment pour Timmy (Dylan Riley Snyder), le plus jeune fils de Trish et Bill, de se préparer à entrer dans l’âge adulte…

Après l'étrange mais sublime «Palindromes» (2004), le très reclus Todd Solondz revient à ses premières amours avec «Life during wartime» qui a remporté le Prix du scénario au dernier festival du cinéma de Venise.