Aux Etats-Unis: Un pot de sauce le maintient en vie, puis un miracle survient

Aux États-Unis : Un pot de sauce le maintient en vie, puis un miracle survient

Deux campeurs sont tombés, par hasard, sur un homme qui s’était perdu deux semaines auparavant et qui ne pouvait plus marcher.

La virée camping d’Allison Scott et de son petit ami a pris une tournure improbable, fin novembre entre Big Bear Lake et Angelus Oaks (Californie). Le couple était en train de cheminer sur un sentier quand un avion est passé relativement bas au-dessus d’eux. «Nous avons alors entendu quelqu’un appeler à l’aide», raconte l’Américaine. Intrigués, Allison et son compagnon ont ouvert grands leurs yeux et repéré un homme qui semblait en grande difficulté, écrit People.