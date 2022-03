Au Luxembourg – Un «poumon vert» en plein coeur du Kirchberg

Au Luxembourg : Un «poumon vert» en plein cœur du Kirchberg

LUXEMBOURG - Un jardin éphémère sera inauguré au printemps 2023, à la place du bâtiment Jean Monnet, démoli en 2018.

Inspiré par les paysages luxembourgeois, il accueillera entre autres des petits saules, cinq vergers, et 25 arbres, «un pour chaque langue de l'Union européenne et un pour le luxembourgeois», précise celui qui est à la tête du projet, le paysagiste Michel Desvignes, qui a notamment aménagé le parc des Trois Glands et la Cité des Sciences à Belval. Ce coin vert offrira aux employés et aux résidents un endroit de détente, une place pour déjeuner en plein air ou encore un lieu de festivités, détaille Marc Widong, directeur du Fonds Kirchberg. Les travaux, qui ont débuté en février, devraient prendre fin courant 2023. Avec un budget de 4 millions d'euros, l'espace vert devrait être inauguré lors de la journée de l'Europe, le 9 mai 2023.