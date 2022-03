Long voyage : Un premier avion a rallié l'Europe à l'Australie

Pour la première fois, des passagers ont pu voyager de l'Australie à la Grande-Bretagne sans effectuer d'escale. Une prouesse permettant un énorme gain de temps.

Le premier vol passagers direct sans escale reliant l'Australie à la Grande-Bretagne a quitté samedi Perth pour Londres, raccourcissant à 17h20 la fameuse «Route Kangourou», a annoncé la compagnie aérienne australienne Qantas. Ce vol historique est assuré par un Boeing 787 Dreamliner transportant plus de 200 passagers ainsi que 16 membres d'équipage et pour commandante de bord Lisa Norman.

Il s'agit du premier vol régulier à relier directement les deux continents, selon Qantas: au lancement de sa «Route Kangourou» en 1947, il fallait quatre jours et neuf escales entre Sydney et Londres. Avec 14 498 km, la nouvelle liaison se classe actuellement troisième en distance parcourue pour un vol commercial. C'est également le plus long vol effectué à ce jour par un Dreamliner. Cette nouvelle liaison s'inscrit dans un ambitieux projet de Qantas d'ajouter à ses programmes des vols très long-courriers, y compris à terme entre la côte est de l'Australie et l'Europe, intitulé «Project Sunrise».