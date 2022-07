Carnet rose : Un premier bébé pour Yannick Carrasco et Noémie Happart

Le footballeur belge et l'ex-Miss Belgique ont annoncé sur les réseaux sociaux la naissance de leur premier enfant.

L'ex-Miss Belgique et le footballeur ont accueilli leur premier enfant le week-end dernier.

«Tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. Tu rends notre monde si merveilleux, bienvenue chez toi petit prince de nos vies. Naël, 02/07/2022», a écrit Noémie Happart en légende d'une photo en noir et blanc où on peut apercevoir les mains des parents serrer celle du tout-petit.

L'international belge de l'Atletico Madrid avait annoncé la grossesse de son épouse en glissant le ballon sous son maillot après avoir inscrit un but au Camp Nou le 6 février dernier.

Quelques semaines après, il avait confié à nos confrères de la RTBF qu'il était «impatient de vivre cela» et qu'il voulait être «un papa présent».

«Je n’ai pas eu de chance avec mon père donc je veux que ce soit différent avec mon fils. L’absence de mon père a forgé mon caractère, et ma mère a pris les deux rôles. Mais un enfant a besoin de ses deux parents et, pour un petit garçon dans le milieu du foot, un papa peut te donner des conseils, t’accompagner et t’aider».