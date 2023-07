Mondiaux d'escrime: Un duel Ukraine/Russie se termine par une disqualification

Cet amendement est de nature à dissiper la menace d'une absence de l'Ukraine aux JO de Paris, une hypothèse qui prenait de plus en plus corps avec les absences de sportifs ukrainiens dans plusieurs compétitions qualificatives pour les JO.

Officiellement, l'Ukraine n'a pas pris de décision. «Nous attendons la décision finale et de savoir si (les Russes et Bélarusses) seront autorisés à participer ou non», avait indiqué au Monde mardi le ministre ukrainien des Sports et président du comité national olympique Vadym Gutzeit.

Exceptés sur les circuits ATP et WTA de tennis où les joueurs ne font pas partie d'une délégation officielle, il n'y avait plus eu d'opposition entre sportifs des deux pays depuis l'invasion russe de l'Ukraine. «Je suis vraiment fière de nos joueurs de tennis et je m'imagine à leur place, affronter les gens dont le pays bombarde et tue nos compatriotes», avait livré il y a quelques semaines Olga Kharlan à l'AFP, plaidant pour affronter les Russes.