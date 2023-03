Maternité au Luxembourg: Un premier enfant à 31 ans passés, un 2e à presque 34 ans

Quand un petit frère ou une petite soœur pointe le bout de son nez, maman a plus de 33 ans. Pexels

En 2021, les femmes en âge de procréer au Luxembourg ont en moyenne 1,38 enfant, selon des données Eurostat publiées jeudi. C'est un peu plus qu'en 2020 (1,36) et qu'en 2019 (1,34), le plus bas historique. Mais c'est bien loin de la moyenne européenne (1,53) et loin de la France, championne de la fertilité avec 1,84 enfant. Les Belges et les Allemandes ne sont pas très loin de la moyenne européenne (respectivement 1,6 et 1,58).

À noter que si la France a le taux de fertilité le plus haut, il est passé sous la barre des 2 en 2015. Le Luxembourg est lui passé sous cette fameuse barre, symbole de renouvellement des générations en... 1970. Derrière la France, on retrouve la République tchèque (1,83), la Roumanie (1,81) et l'Irlande (1,78). Au fond du classement, le Luxembourg est suivi de la Lituanie (1,36), du Portugal (1,35), de la Pologne (1,33), de l'Italie (1,25), de l'Espagne (1,19) et de Malte (1,13).

Trois enfants à 34,3 ans

Les femmes du Luxembourg sont également parmi les plus vieilles à devenir mères pour la première fois, à 31,1 ans contre 29,7 ans en moyenne dans l'UE. Seules les Espagnoles et les Italiennes (31,6 ans) accouchent pour la première fois à un âge plus avancé. À l'inverse, les Bulgares connaissent les joies de la maternité à 26,5 ans. Les Françaises et les Belges font cette expérience avant 30 ans (respectivement 29,1 ans et 29,5 ans) tandis que les Allemandes attendent de passer le cap de la trentaine (30,1 ans).

Du coup, les femmes du Grand-Duché sont les plus âgées à accueillir leur deuxième enfant, à 33,6 ans, contre 33,5 ans pour les Espagnoles, 33,2 ans pour les Irlandaises et 33 ans pour les Portugaises ainsi que pour les Grecques et les Italiennes, la moyenne européenne se situant à 31,9 ans. Les Roumaines ont en revanche les deux bras occupés à 28,9 ans. À noter qu’au Luxembourg, le petit troisième pointe le bout de son nez quand sa maman a 34,3 ans.