Un premier film qui dérange

Stuart Townsend passe derrière la caméra et se fait porte-parole de l'altermondialisme avec «Bataille à Seattle». Avec son casting prestigieux (Ray Liotta, Woody Harrelson et Charlize Theron...), ce long métrage revient sur les émeutes de 1999, qui ont opposé les forces de l'ordre aux milliers de représentants d'ONG mondiales. Par leur manifestation, ceux-ci ont tenté de dénoncer les abus des multinationales sur le dos des plus démunis. Ce qui, à la base, se voulait être un rassemblement non violent, a vite pris des allures de guérilla, au cours de laquelle le rêve de ces idéalistes s'est envolé?