Lu sur Wikipédia: Un «premier hymne» luxembourgeois chanté sur la musique de l'hymne américain?

«Un premier hymne luxembourgeois, précédant l'actuel 'Ons Heemecht', était chanté sur la musique 'To Anacreon in Heaven'. […] Cette musique est celle de l'actuel hymne national des États-Unis: 'The Star-Spangled Banner'». Voici ce qu'on peut lire sur la page Wikipédia en français consacrée à «Ons Heemecht», l'hymne national officiel du Luxembourg».