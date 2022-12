Protestation : Un premier manifestant exécuté en Iran

«Mohsen Shekari, un émeutier qui avait bloqué le 25 septembre le boulevard Sattar Khan et poignardé avec une machette un Bassidj a été exécuté jeudi matin à Téhéran», précise l’agence. Selon cette dernière, le verdict préliminaire avait été rendu le 1er novembre par le Tribunal révolutionnaire de Téhéran et l’appel avait été rejeté par la Cour suprême le 20 novembre, rendant la peine exécutoire.

Les États-Unis accusés

L’autorité judiciaire précise que Mohsen Shekari a été reconnu coupable de s’être battu et d’avoir dégainé «son arme avec l’intention de tuer, de provoquer la terreur et de troubler l’ordre et la sécurité de la société». «Il a intentionnellement blessé un Bassidj à l’arme blanche alors qu’il accomplissait son devoir et bloqué la rue Sattar Khan à Téhéran», ajoute l’agence.