A Luxembourg – Un premier radar feux tricolores installé en ville

À Luxembourg : Un premier radar feux tricolores installé en ville

LUXEMBOURG - Le tout premier radar de feux tricolores était en cours d'installation ce mercredi près de la place de l'Étoile, à Luxembourg-Ville.

Pourquoi là? Car la place de l'Étoile «est un croisement très sensible», avait expliqué le ministère au lancement du projet. Et il le sera bientôt encore plus avec le tram. Le principe de ce radar: un capteur dans la couche de roulement de la route et connecté au système des feux indique si un véhicule franchit la ligne d’arrêt au mauvais moment. Ce qui déclenchera deux flashs, pour savoir si l’automobiliste s’est juste arrêté un peu trop loin ou s’il a vraiment brûlé le feu.