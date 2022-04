Événement : Un premier tournoi de badminton international au Luxembourg

Du 5 au 8 mai, le gymnase de la Coque accueillera des badistes de haut niveau à l’occasion du premier tournoi de badminton international au Luxembourg. Avec Mads Christophersen (77e mondial) ou encore Ditlev Jaeger Holm (96e) chez les hommes ou la Hongroise Daniella Gonda (128e) et l’Indienne Prerana Neeluri (181e) chez les femmes le spectacle devrait être garanti pendant les quatre jours de compétition à La Coque où se dérouleront également des matches de double classique et mixte. Le tournoi donnera aussi l’occasion aux jeunes Luxembourgeois de se mesurer au niveau international.

Désormais, le professionnalisme de la fédération de badminton ainsi que la possibilité de poursuivre ses études universitaires au Luxembourg donnent la possibilité aux sportifs de rester et de s’améliorer avec des entraîneurs expérimentés. C’est le cas de Zoé Sinico (21 ans), qui fait ses études universitaires au Luxembourg. Récemment éliminé en quart d’un tournoi junior à Chypre, Jérôme Pauquet profite lui aussi de la nouvelle politique de la fédération pour engranger le plus d’expérience internationale possible. A 18 ans, le double champion du Luxembourg cherchera à performer dans cette compétition. D’autres joueurs comme William Wang (16 ans) vont profiter de cet évènement pour jouer leur premier match international en senior.