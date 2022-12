Election en France: Un président Rassemblement national pour la région Grand Est?

Élection en France : Un président Rassemblement national pour la région Grand Est?

Deux candidats sont officiellement en lice pour succéder à M. Rottner: le premier vice-président Frank Leroy, issu de la majorité (LR, centriste et apparentés); et Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de Moselle et porte-parole du RN. Selon la presse régionale, c'est M. Leroy, maire (Horizons) d'Epernay (Marne), qui part favori pour succéder à M. Rottner, dont le mandat prend fin le 30 décembre. M. Leroy doit déjà assurer la présidence par intérim de la Région après cette date.