Un presse-papier affole la sécurité de l'aéroport

Le terminal 6 de l'aéroport JFK de New York a été brièvement évacué lundi matin après l'interpellation d'un homme qui avait des répliques de grenades… pour faire joli sur son bureau.

Les États-Unis sont sur les dents. Depuis maintenant sept ans, les aéroports sont devenus source de panique. Et encore plus ces jours-ci alors que des dizaines de chefs d’États et de gouvernement sont attendus à New York pour participer à l’Assemblée générale des Nations-Unies.