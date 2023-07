Un prêtre accusé d’agression sexuelle met fin à ses jours

Plainte déposée par une jeune fille et sa famille

Le prêtre, âgé de 47 ans, était «très affecté» par cette procédure judiciaire faisant suite à une plainte déposée par une jeune fille et sa famille, a précisé le diocèse de Cambrai. «Comme évêque, je pense à cette jeune personne plaignante et à sa famille, aux paroissiens et prêtres du diocèse, et à la famille endeuillée du Père Benjamin», a réagi l’archevêque de Cambrai Mgr Vincent Dollmann.