Au Mali : Un prêtre allemand porté disparu à Bamako

Un prêtre catholique de nationalité allemande est porté disparu au Mali depuis dimanche soir, a-t-on appris lundi auprès de religieux et de proches.

«La voiture de Hans-Joachim Lohre a été retrouvée dans un quartier de Bamako non loin de l’institut de formation où il donne des cours», a déclaré un responsable de la conférence épiscopale de Bamako au sein de laquelle le prêtre est chargé du dialogue interreligieux.

Plusieurs enlèvements

Le prêtre «enseigne le dialogue des religions et croit vraiment possible la cohabitation pacifique des religions», a souligné un travailleur du Centre foi et rencontre de Bamako, dont le religieux porté disparu est également responsable. Un responsable de la direction de la police a assuré que «tout était mis en œuvre pour retrouver le père Ha-Jo».