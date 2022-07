Polémique en Italie : Un prêtre célèbre la messe torse nu avec un matelas gonflable

Un prêtre catholique a provoqué une polémique en Italie pour avoir célébré une messe dimanche en mer à Crotone en Calabre, en maillot de bain et en utilisant un matelas gonflable comme autel. Dans un communiqué publié sur son site, l'archevêché de Crotone avait critiqué la décision du prêtre, arguant que «la célébration eucharistique possède un langage particulier fait de gestes et de symboles qu'il est juste de respecter et valoriser, sans y renoncer avec trop de superficialité». «Surtout, il est nécessaire de maintenir ce minimum de décorum et d'attention aux symboles», avait-il insisté.