Scandale de pédophilie au Brésil – Un prêtre filmé avec un enfant de coeur

Scandale de pédophilie au Brésil : Un prêtre filmé avec un enfant de cœur

Les scandales de pédophilie impliquant l'Église ont éclaboussé mardi le plus grand pays catholique du monde, le Brésil.

«Il commençait à me toucher à m'embrasser (...), ça me donnait envie de vomir. Il commençait à me déshabiller et à se déshabiller aussi», raconte le jeune identifié comme «Fabiano», faisant allusion à Marques Barbosa.