Grèce: Un prêtre suspendu pour avoir autorisé des filles à servir l'office

L'Église orthodoxe, historiquement conservatrice et très puissante, ne permet pas la participation des femmes à la liturgie et les servants d'autel sont habituellement des garçons. Le chef de l'Eglise orthodoxe de Grèce Mgr Iéronymos a suspendu «oralement» de ses fonctions le père Alexandros Kariotoglou, a indiqué la paroisse de Saint Nicolas Ragavas située à Plaka, centre historique de la capitale grecque.

«Nous exprimons notre plein soutien au prêtre de notre paroisse» et «nous avons confiance dans les procédures définies» par Mgr Iéronymos «pour la solution à ce problème», a indiqué un communiqué de la paroisse publié sur sa page Facebook.

Fondamentalistes

L'Église de Grèce a été critiquée pendant la pandémie de Covid-19 pour avoir, en plein confinement, résisté à suspendre la communion et les offices. L'Église s'oppose toujours aux relations homosexuelles, l'avortement - autorisée pourtant selon la loi grecque - et aux rapports sexuels pré-conjugaux. L'an dernier, un haut dignitaire orthodoxe avait provoqué un tollé après avoir déclaré que le viol impliquait «le consentement de la femme» et n'entrainait «pas de grossesse».