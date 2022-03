A Paris – Un prince sur le podium de la Fashion Week

À Paris : Un prince sur le podium de la Fashion Week

Le prince Nikolai du Danemark a créé la sensation, lors de la Fashion Week de Paris, en clôturant le défilé Rains, dans une doudoune rose XXL.

Certains princes et princesses participent en général à la Fashion Week, dans les gradins. C'est le cas par exemple de Lady Amelia Windsor (Angleterre) ou encore de Pierre et Beatrice Casiraghi (Monaco) présents au défilé Dior. D'autres ont décidé d'investir le podium comme Charlotte Casiraghi, qui a ouvert le défilé Dior, sur son cheval. Une autre tête couronnée a donné de sa personne et arpenté le catwalk, sur ses deux jambes: le prince Nikolai du Danemark.