Un prix à payer: le prix du sang

Chasseur de têtes, Brian Hunter travaille pour la M.N.W, un cabinet d’intelligence économique. Sur les traces d’inquiétants actionnaires, il réveille malgré lui un spectre oublié de la guerre froide: The Head, une organisation secrète, pour laquelle auraient collaboré des espions de tous bords. Comment fonctionnait The Head? Plus il obtient de réponses, plus l’étau se resserre sur lui.