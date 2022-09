économie d’énergie: Un Prix Nobel explique comment cuire des pâtes

«Après avoir porté l’eau à ébullition, ajoutez-y les pâtes et attendez deux minutes, puis vous pouvez éteindre le gaz. Il suffit d’utiliser un couvercle pour recouvrir le tout et de compter environ une minute supplémentaire de cuisson», telle est l’astuce du Prix Nobel de physique 2021, l’Italien Giorgio Parisi, qu’il a relayée sur son compte Facebook, le 7 septembre.

Réduire les factures

La méthode n’est pas nouvelle, puisque c’est la température de l’eau, et non le fait qu’elle bout – qui fait cuire les pâtes, mais elle aiderait à réduire la consommation d’énergie et donc les factures. Le scientifique explique que cette astuce simple économiserait au moins huit minutes de consommation de gaz. «Je pense que c’est une information à partager. Il faut changer nos habitudes et ce n’est pas forcément une mauvaise chose», écrit-il, précisant tout de même que la forme des pâtes peut faire varier le temps de cuisson.