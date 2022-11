«Dans l’intérêt du public» : Un procureur spécial nommé pour enquêter sur Trump

Getty Images via AFP

Merrick Garland a annoncé lors d’une allocution télévisée avoir confié cette mission extrêmement «sensible» à Jack Smith, procureur basé à La Haye du Tribunal spécial pour le Kosovo. «Etant donné les récents développements, notamment l’annonce par l’ancien président de sa candidature à la prochaine présidentielle et l’intention de se porter candidat de l’actuel président, j’ai conclu qu’il était dans l’intérêt du public que je nomme un procureur spécial», a-t-il déclaré.

Jack Smith prend immédiatement la tête de deux enquêtes distinctes menées depuis des mois par la justice fédérale: la première porte sur les suites de la présidentielle de 2020, la seconde sur la gestion par l’ex-président de documents confidentiels censés être archivés. Le procureur Smith, dans un communiqué, a immédiatement promis d’agir «vite», «en toute indépendance» et «de manière approfondie».

Sachant que Donald Trump ne devrait pas manquer de dénoncer une justice politisée et une nouvelle «chasse aux sorcières», Merrick Garland a également insisté sur l’impartialité du procureur. «En tant que procureur spécial, il exercera son jugement professionnel de manière indépendante pour décider si il doit y avoir une inculpation» dans l’un ou l’autre de ces dossiers, a précisé le ministre.

La seconde enquête porte sur les archives de la Maison Blanche. En quittant la présidence, Donald Trump a emporté des boîtes entières de documents. Or, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l’ensemble de ses emails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. En janvier, il a rendu 15 cartons. Après examen, la police fédérale a estimé qu’il en conservait probablement d’autres dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Perquisition spectaculaire

Des agents du FBI y ont mené le 8 août une perquisition spectaculaire sur la base d’un mandat pour «rétention de documents classifiés» et «entrave à une enquête fédérale», et ont saisi une trentaine d’autres boîtes. Une intense bataille judiciaire s’est alors ouverte pour déterminer la nature des documents saisis --classifiés, personnels ou déclassifiés-- ce qui a ralenti la procédure mais, là encore, une inculpation fédérale reste possible.