France : Un prof d'histoire exhibe un couteau devant ses élèves

Un enseignant mis en cause au Havre (Seine-Maritime) pour avoir tenu des propos inquiétants et exhibé un couteau devant ses élèves va être jugé par le tribunal correctionnel pour «violence psychologique avec arme» sans ITT et «port d'arme prohibé», a-t-on appris vendredi auprès du parquet.