Un prof d’université violait son chien en forêt: «Il fallait que je me défoule»

L’Université d’État de Pennsylvanie (Penn State) est secouée par un scandale de zoophilie. Enseignant depuis 1991 et lauréat d’au moins trois récompenses, Themis Matsoukas a été mis en examen lundi pour attentat à la pudeur et relations sexuelles avec un animal, notamment. Le professeur de génie chimique est accusé d’avoir imposé, pendant près de dix ans, des rapports à son chien. Les enquêteurs ont commencé à s’intéresser au chercheur de 64 ans en avril dernier, raconte Fox 43.

À cette période, une caméra de surveillance a immortalisé Matsoukas en pleine action avec son border collie, sur un parking et dans les toilettes de la forêt d’État de Rothrock. Des images similaires ont été capturées au mois de mai. Elles montrent le sexagénaire nu de la taille aux pieds, à l’exception de ses chaussures et de ses chaussettes, en train de s’exhiber, de se masturber et d’abuser sexuellement de son chien. À un moment donné, le professeur essaie de filmer ses ébats avec une tablette.