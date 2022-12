En Afghanistan : Un professeur déchire ses diplômes en direct

Dans la société profondément conservatrice et patriarcale de l’Afghanistan, il est rare de voir un homme protester en faveur des femmes, mais le professeur assure qu’il poursuivra sa campagne en faveur de leurs droits. Les manifestations de femmes sont quant à elles sporadiques et rassemblent rarement plus d’une quarantaine de participantes.

«Une société où les livres et les stylos sont arrachés aux mères et aux sœurs ne mène qu’aux crimes, à la pauvreté et à l’humiliation.»

«Je ne sais pas comment lui dire d’arrêter ses études après la sixième année.»

En dépit de leurs promesses de se montrer plus souples, les talibans sont revenus à l’interprétation ultra-rigoriste de l’islam qui avait marqué leur premier passage au pouvoir (1996-2001) et ont multiplié les mesures à l’encontre des femmes depuis leur retour au pouvoir en août 2021. Le 24 décembre, ils ont ordonné aux ONG afghanes et internationales de ne plus travailler avec des femmes afghanes. Les femmes ont aussi été exclues de la plupart des emplois dans la fonction publique ou reçoivent une un salaire de misère pour rester à la maison. Depuis novembre, elles n’ont également plus le droit de se rendre dans les parcs, les gymnases et les bains publics. Elles sont en outre empêchées de voyager sans un proche parent masculin et elles doivent se couvrir en public. «Nous régressons», estime Ismail, dont la femme a perdu son emploi d’enseignante après le retour des talibans.