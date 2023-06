Un projet de grand parking à étages à Differdange

La ville de Differdange a acté la semaine dernière la construction d'un parking de cinq étages juste devant le nouveau commissariat, à proximité du centre-ville. Il proposera 500 places, dont certaines réservées à la police dans un espace fermé au public afin d’éviter les dégradations. L’édifice comprendra aussi des bureaux et commerces.

Les procédures doivent durer environ un an, selon l’échevin Tom Ulveling. Ensuite, il faut compter entre deux ans et deux ans et demi de travaux, ce qui laisse présager une ouverture à l’horizon 2026.