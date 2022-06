Energie au Luxembourg: Un projet éolien dans le sud revu à la baisse

Énergie au Luxembourg : Un projet éolien dans le sud revu à la baisse

SANEM/MONDERCANGE – La société Soler, qui prévoyait d'installer 9 éoliennes dans quatre communes situées dans le sud du Grand-Duché, est contrainte de réduire la voilure.

Sole opère aujourd'hui au Luxembourg 41 éoliennes, réparties sur 8 parcs. Editpress

La société Soler, qui prévoyait initialement d'installer 9 éoliennes dans les communes de Sanem, Mondercange, Dippach et Reckange-sur-Mess, via le projet Südwand, est contrainte de réduire la voilure. C'est ce qu'indique Joëlle Welfring, la ministre de l'Environnement, dans une réponse parlementaire. «Des études ont montré que l'impact sur l'avifaune (ensemble des oiseaux) de quatre des éoliennes prévues était trop important et donc que leur installation n'était pas réalisable. De plus, le constructeur s'est abstenu d'installer une éolienne dans une réserve ornithologique».

L'évaluation de deux sites devant encore être sécurisée, seules deux éoliennes ont été demandées et autorisées dans le cadre de la loi relative aux établissements classés (loi «commodo-incommodo»), ajoute la ministre. Les installations sont en construction et sont situées sur les communes de Roeser et de Mondercange. En outre, «les études d'impact sur l'environnement des trois autres éoliennes prévues à Dippach, Recken-op-der-Mess et Sanem ne sont pas encore terminées, complète Joëlle Welfring. Une autorisation pour ces éoliennes n'a d'ailleurs pas encore été demandée». Au final, 5 éoliennes sont prévues.

Soler, joint-venture entre les sociétés luxembourgeoises SEO et Enovos, opère aujourd'hui au Luxembourg 41 éoliennes, réparties sur 8 parcs. En parallèle, le Luxembourg travaille avec le Danemark à ériger des centaines d'éoliennes en mer du Nord, à 80 km des côtes danoises. Pour rappel, le Luxembourg fait partie des pays qui utilisent le plus d'énergies «vertes», avec un ratio de 43% d'électricité produite grâce aux panneaux photovoltaïques et aux éoliennes.