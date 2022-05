Au Luxembourg: Un projet réduit pour Google à Bissen?

Le ministre de l’Économie, Franz Fayot, a rencontré jeudi le Bourgmestre de Bissen, David Viaggi. Un rendez-vous au lendemain des propos du ministre devant les députés assurant que le projet du géant américain sur le site Klengbousbierg allait être «réévalué». Le ministère de l’Économie précise que l’entrevue avec le Bourgmestre n’était en rien une «réunion de crise», mais qu’elle était prévue mi-mars et avait dû être reportée.

«Tous deux ont indiqué qu’ils sont confiants qu’un projet Google se fera à Bissen», précise le ministère. À voir toutefois si l’envergure du projet sera revue. Une option que les investissements majeurs et récents de Google en Wallonie semblent accréditer. La firme américaine a ainsi injecté 500 millions d'euros à Saint-Ghislain et annoncé un data center à l'Écopôle de Farciennes.

«Dans le pire des cas, l’État pourra racheter le terrain»

Au Luxembourg, le ministère assure avoir des échanges réguliers avec l'entreprise américaine et qu’une «réunion est prévue dans les prochaines semaines au plus haut niveau avec les responsables de Google» et que les conditions ont changé. Depuis mars dernier, Google a désormais «la sécurité juridique que le PAG de la commune pourra être reclassé. Tout est en place sur le site». Les recours sur des motifs écologiques concernant le site auront mis trois ans à être traités.