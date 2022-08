A Virton: Un psychothérapeute accusé d'abus de faiblesse: «Il a profité de sa position»

Erika* et Mona* n'avaient rien en commun avant leur visite chez le même psychothérapeute de Virton. Toutes deux ont porté plainte contre l'homme pour abus de faiblesse au commissariat. Elles accusent le spécialiste d'avoir «profité» d'elles en ayant une aventure, pour Erika en 2015 et Mona 2019. «Au début on se vouvoyait, puis on s'est vite tutoyé et échangé nos numéros, confie Erika. On s'est vu en dehors du bureau… Il m'a avoué avoir une attirance pour moi et on a fait l'amour dans son cabinet».