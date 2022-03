Un publicité démocrate tacle McCain sur l'Irak

Les propos du candidat républicain sur la présence de troupes américaines pendant "100 ans" en Irak n'ont pas laissé ses opposants démocrates insensibles. La preuve.

M. McCain est le seul candidat en lice à approuver la poursuite de la guerre en Irak. Cette guerre qui a fait plus de 4 000 morts côté américain est devenue très impopulaire aux Etats-Unis. Le spot d'une trentaine de secondes et intitulé : "McCain 100 ans" a commencé à être diffusé dimanche sur certaines chaînes de télévision et est visible sur des sites Internet comme YouTube.