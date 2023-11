Un puissant éclair de lumière a perturbé notre atmosphère

Un flash de lumière, d’une énergie record, qui a atteint la Terre l’an dernier au terme d’un voyage de deux milliards d’années-lumière à travers le cosmos, a perturbé les hautes couches de l’atmosphère de manière inédite, selon une étude publiée mardi. Le 9 octobre 2022, les astronomes ont détecté une gigantesque éruption de rayons gamma, la forme la plus intense du rayonnement électromagnétique, un phénomène provoqué par les évènements les plus extrêmes de l’Univers, comme les explosions d’étoiles géantes.

Ce sursaut gamma surnommé BOAT («Brightest Of All Time»: «Le plus brillant de tous les temps»), émis à une distance d’environ deux milliards d’années-lumière, a illuminé les télescopes pendant seulement sept minutes, mais laissé une lumière résiduelle visible par les astronomes amateurs pendant sept heures.