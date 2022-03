Trop de stress? : Un python meurt après avoir avalé un porc-épic

Un python de Seba est mort dans un parc naturel sud-africain après avoir avalé un porc-épic de 13,9 kilos, a indiqué la direction du parc vendredi.

Le serpent, qui mesurait près de quatre mètres, a probablement été stressé par les visiteurs du parc qui venaient observer sa digestion, a indiqué Mme Fuller. «Nous pensons qu'avec autant de gens autour de lui, il s'est stressé. Et quand un serpent est stressé, il régurgite et abandonne sa proie pour pouvoir fuir», a-t-elle expliqué.

En l'occurrence, des épines se sont coincées dans son tube digestif alors qu'il tentait de régurgiter, provoquant sa mort samedi dernier, six jours après avoir avalé le porc-épic. Les pythons de Seba sont les plus grands serpents d'Afrique et peuvent avaler des proies beaucoup plus impressionnantes qu'un porc-épic, comme des antilopes.