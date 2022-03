Buzz : Un quadricoptère met tout le monde dans sa poche

La présentation d’un hélicoptère à quatre pales télécommandé par l’iPhone a fait sensation à Las Vegas au CES, le salon de l’électronique.

Tirant profit de la réalité augmentée, le quadricoptère permet aussi de jouer à des jeux vidéo comme «Robots» et «Drone War» en mêlant virtuel et monde réel. Il est ainsi possible de mener une bataille en mode solo contre des monstres dissimulés dans le salon ou le jardin ou contre des drones virtuels s’affichant sur l’écran de l’iPhone. En mode multijoueur, on peut affronter d’autres quadricoptères d’adversaires bien réels.

Le viseur s’agrémente d’instruments plus belliqueux les uns que les autres. «À l’écran, on voit le buisson qui se cache dans son jardin quand tout à coup surgit un monstre qu’il s’agit d’immobiliser», met en avant son concepteur, la société française Parrot. «C’est juste incroyable, s’enthousiasme le site spécialisé Gizmodo. On parle de réalité augmentée depuis les années 90 comme une idée révolutionnaire, et désormais on l’a effectivement réalisée».