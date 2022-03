Inquiétudes au Japon : Un quart des petits traumatisés par le tsunami

Plus de 25% des jeunes enfants affectés par le tsunami au nord-est du Japon, en mars 2011, auraient besoin de soins psychologiques, selon un rapport qui appelle à une prise en charge sans tarder.

Selon les auteurs du rapport, 25,9% des enfants de trois et cinq ans étudiés souffrent de troubles comportementaux (allant jusqu'à des accès de violence ou une forme de claustration), ou encore de symptômes divers dont des vertiges, des nausées et des maux de tête. Cette proportion, observée en étudiant de septembre 2012 à juin 2013, 178 enfants des trois préfectures les plus touchées par le tsunami, est près de trois fois supérieure à celle constatée dans d'autres régions non affectées par la catastrophe du 11 mars 2011, selon l'équipe de chercheurs conduite par le professeur Shigeo Kure, de l'Université du Tohoku.