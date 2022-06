Conjoncture au Luxembourg : «Un quart des résidents sont anxieux»

LUXEMBOURG – En cette sortie de crise sanitaire, 25% des résidents éprouvent un sentiment d'anxiété, note le Statec, en raison de la guerre en Ukraine et de l'inflation.

«Est-ce un paradoxe luxembourgeois?», s'interroge le Statec. La sortie de crise sanitaire au Luxembourg se traduit par une embellie économique du Luxembourg, relève l'Institut national de la statistique et des études économiques dans son rapport «PIBien-être 2021». «Le taux de chômage a fortement baissé en 2021 pour se rapprocher de son niveau d'il y a 10 ans, et ceci après avoir atteint en 2020 le plus mauvais taux depuis 2010, égrène le Statec. La sortie de la crise sanitaire est notable aussi sur le taux d'emploi, qui est à son pic depuis 2010. L'amélioration de la situation est aussi observée sur la situation financière des ménages qui sont moins nombreux à avoir des difficultés».

Ce sont surtout les femmes jeunes avec de faibles revenus et les personnes sans emploi qui sont le plus concernées, note-t-il. «Cet indicateur risque d'augmenter davantage durant les prochains trimestres 2022 sous l'emprise de la guerre en Ukraine et de l'inflation, estime l'institut. Près d'un citoyen sur cinq souffre de solitude, avec une prépondérance parmi les jeunes, notamment les étudiants. Leur satisfaction de la vie en général est la plus faible».