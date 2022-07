Aménagement à Shanghai : Un quartier historique disparaît sous les pelleteuses

Portes murées, façades en ruine et quelques habitants décidés à rester jusqu'au bout: l'un des plus anciens quartiers de Shanghai vit ses derniers instants, bientôt emporté par le programme de réaménagement de la métropole. Laoximen («la Vieille Porte de l'Ouest») était jadis le centre culturel de la ville. Construits autour d'un temple confucéen, les bâtiments de deux voire trois niveaux, en pierre ou en bois, semblent anachroniques au milieu des immeubles modernes et étincelants de Shanghai. Le quartier est habité par de vieilles familles ou des travailleurs migrants venus des campagnes et attirés par les loyers bas. Tous avaient reçu l'ordre de quitter leur logement d'ici la fin 2017.