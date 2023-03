En Suisse: Un quartier terrorisé par Malou, un chat du Bengale

Le chat du Bengale est né d’un croisement entre un chat domestique et une espèce de chat sauvage asiatique (image d’illustration).

Poules domestiques égorgées, chaos dans les maisons, chats attaqués et peur de morsures… Un quartier de Bâle en Suisse vit sous la menace d’un chat du Bengale, Malou, âgé de deux ans et demi, rapporte ce vendredi «Blick». Une habitante accuse le chat d’avoir tué onze de ses poules et parfois devant ses enfants. «C’était choquant pour tout le monde. Je n’ai pas pu dormir durant des nuits entières», raconte-t-elle.