Cinéma au Luxembourg: Un quatrième film sélectionné au Festival de Cannes

Le long métrage fantastique «Conann» réalisé par le cinéaste français Bertrand Mandico et produit par la société luxembourgeoise Les Films Fauves (Gilles Chanial) vient de s’ajouter aux nouvelles sélections officielles de la 76e édition du Festival de Cannes. Le film sera projeté à la Quinzaine des cinéastes, section parallèle du Festival de Cannes, qui a pour vocation de faire découvrir un large spectre de films pour mettre en valeur les pratiques les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain.

«Conann» est une coproduction majoritairement luxembourgeoise avec la Belgique et la France, soutenue par le Film Fund Luxembourg. L'intégralité du tournage a eu lieu au Luxembourg, sur l’ancien site de l’Arbed, à Esch-Schifflange, transformé en studio pour l’occasion, et a rassemblé plus de 60 techniciens et artistes luxembourgeois.